الجيش الأمريكي: حصار موانئ إيران سيظل سارياً لحين إتمام الاتفاق مع طهران

واشنطن-سانا



أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل سارياً لحين إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المقرر في الـ19 من حزيران الحالي.



وقال الجيش في مذكرة إرشادية نقلتها وكالة رويترز: “لا يزال الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية سارياً، ما يقيد حركة المرور من هذه الموانئ وإليها”.



وأضاف: “لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات صريحة”.



وكانت واشنطن وطهران أعلنتا في وقت سابق التوصل إلى تفاهمات أولية لوقف إطلاق النار بعد أشهر من المواجهات والتصعيد العسكري المتبادل، وسط جهود دبلوماسية دولية لتثبيت التهدئة ومنع عودة التوتر إلى المنطقة.



ويأتي استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في إطار الإجراءات التي فرضتها واشنطن خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية للضغط على طهران، وتقليص حركة التجارة والشحن المرتبطة بها، وذلك رغم التوصل إلى تفاهمات تمهد لوقف إطلاق النار المقرر في الـ19 من حزيران الجاري.