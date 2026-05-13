الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للكوكبة التجارية

بكين-سانا

أرسلت الصين مساء أمس الثلاثاء مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن مجموعة الأقمار أُطلقت نحو الساعة الثامنة من مساء أمس بالتوقيت المحلي على متن صاروخ حامل معدل من طراز “لونغ مارش-6” ودخلت بنجاح مدارها المحدد مسبقاً.

وستشكل المجموعة كوكبة “سبيس سيل”، وهي شبكة أقمار صناعية صينية تجارية ضخمة منخفضة المدار.

ووفقاً لمركز الإطلاق هذه هي المهمة رقم 642 لسلسلة الصواريخ الحاملة “لونغ مارش”.