السويسريون يصوتون على مقترح لتحديد سقف سكاني بحلول عام 2050‏

برن-سانا‏

يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في ‏استفتاء عام على مقترح دستوري يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان ‏البلاد بحيث لا يتجاوز 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وسط تحذيرات ‏من تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات برن مع الاتحاد ‏الأوروبي.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن التعديل الدستوري، الذي طرحه “حزب ‏الشعب السويسري”، يأتي في سياق محاولات الحد من الهجرة ومواجهة ‏الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة وقطاع الإسكان، في وقت تشير فيه ‏التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل ‏أربعينيات القرن الحالي.‏

وفي حال اعتماد المقترح، فإن الوصول إلى عتبة الـ 10 ملايين نسمة، سيلزم ‏الحكومة السويسرية باتخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل ‏العمالة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي منها النسبة الأكبر من القوة العاملة ‏في البلاد.‏

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انقسام في آراء الناخبين السويسريين، ‏وسط تراجع طفيف في نسب تأييد المقترح خلال الأيام الماضية، بعد أن ‏كانت المؤشرات الأولية ترجح إمكانية تمريره.‏

يُذكر أن هذا التحرك يأتي في إطار تصاعد مساعي التيارات السياسية ‏اليمينية في أوروبا لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، مستغلة حالة ‏الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ‏والمخاوف الأمنية.‏