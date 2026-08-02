انقطاع التيار الكهربائي عن خمس مقاطعات في كوبا

هافانا-سانا

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا انقطاع التيار الكهربائي عن خمس مقاطعات، بينها العاصمة هافانا، إثر عطل جزئي في الشبكة الكهربائية بالجزيرة التي تعاني تداعيات الحصار النفطي الأمريكي.

وأفاد الاتحاد الكوبي للكهرباء، في منشور على منصة “إكس”، بحدوث انقطاع متزامن للتيار الكهربائي على خطوط الجهد العالي بقدرة 220 كيلوفولت، ما أدى إلى انقطاع الخدمة في مقاطعات بينار ديل ريو، وأرتيميسا، ومايابيك، وهافانا، وماتانزاس، نتيجة عطل جزئي في الشبكة الكهربائية الوطنية أثر في الجزء الغربي من البلاد.

وكان رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أعلن في الثلاثين من الشهر الماضي، أن ثلاثة أرباع فنادق كوبا اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بـ”شلل شبه تام” نتيجة العقوبات الأمريكية ونقص الوقود.

وتعاني كوبا أزمة اقتصادية حادة منذ خمس سنوات، وتشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب تهالك البنية التحتية ونقص الوقود، فيما تفاقمت هذه الانقطاعات منذ كانون الثاني الماضي بعد فرض الولايات المتحدة حصاراً نفطياً على البلاد، ما زاد من صعوبة تزويد محطات توليد الكهرباء والمولدات الاحتياطية بالوقود.