اعتداء بمسيّرات يصيب أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم بسلطنة عُمان

مسقط-سانا

أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، تعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاعتداء بعدد من المسيّرات، ما أدى لإصابة أحد الخزانات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر قوله: إنه تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأدانت السلطنة هذا الاستهداف، مؤكدة أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.

وكانت سلطنة عُمان أعلنت أمس الأول الأحد تعرض ميناء الدقم الواقع على ساحلها الجنوبي الشرقي، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين.

ويأتي هذا التطور في ظلّ استمرار الهجمات التي تشنّها طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول الخليج العربي، متسببة بوقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك رداً على الهجمات الأميركية‑الإسرائيلية التي تستهدف مواقع داخل إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن قتلى ومصابين، وأضرار واسعة في البنى التحتية.