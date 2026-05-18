وزير ألماني: مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لبحث إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

اعتبر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الإثنين، أن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز، تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي.



ونقلت رويترز عن كلينجبايل قوله: “مسارنا كأوروبيين لا يزال واضحاً ونعتمد على التعاون بدلاً من المواجهة، وعلى الشراكات والموثوقية والتجارة المفتوحة وقوة سيادة القانون”، مشيراً إلى أن الأزمات الأخيرة تؤكد ضرورة أن تصبح ألمانيا وأوروبا أكثر من استقلالية ومتانة، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام والطاقة وسلاسل التوريد.



وأضاف الوزير الألماني: إنه يتعين إجراء محادثات في باريس مع وزراء مالية البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا في محاولة لتوسيع نطاق الشراكات الدولية.



ومن المقرر أن يتوجه كلينجبايل إلى باريس للمشاركة في اجتماع يضم وزراء مالية، ومسؤولي بنوك مركزية من مجموعة السبع يومي الإثنين، والثلاثاء.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار مستشاريه للأمن القومي، لبحث ما أسمتها “خيارات لعمل عسكري” ضد إيران.



ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تحركات بحرية غربية متزايدة قرب مضيق هرمز، ومساعٍ دبلوماسية تقودها باكستان لإحياء المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.