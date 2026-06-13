ترامب يعلن مقتل زعيم “ترين دي أراوغا” بعملية عسكرية أمريكية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفّذت ضربة “سريعة وحاسمة” أسفرت عن مقتل نينيو غيريرو، الذي يصفه بأنه زعيم تنظيم “ترين دي أراوغا”، المصنّف كأحد أخطر التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود.



وأوضح ترامب، في بيان عبر منصة “تروث سوشال” اليوم السبت ، أن العملية جاءت تنفيذاً لتوجيه مباشر منه، مشيراً إلى أن التنظيم “لم يعد يمتلك أي ملاذ آمن” بعد تنسيق وثيق مع السلطات الفنزويلية.



واتهم ترامب الإدارة السابقة بفتح الحدود الجنوبية أمام “ملايين المهاجرين غير الشرعيين”، معتبراً أن ذلك سمح بوقوع جرائم بحق مواطنين أمريكيين، وأكد أن العملية العسكرية الأخيرة تأتي في إطار “تنفيذ وعوده الانتخابية” بطرد المجرمين وملاحقة الكارتلات.



وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إدارته صنّفت ترين دي أراوغا كمنظمة إرهابية أجنبية في وقت مبكر من ولايته، وأنها تعمل على “ملاحقة قادة التنظيم وتجار المخدرات في أي مكان”.



وختم ترامب بيانه بالتأكيد على استمرار العمليات ضد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مشيداً بالتعاون الأمني مع فنزويلا.



وأُرفق إعلان ترامب بمقطع فيديو قصير يظهر لقطة جوية لمبنى سقفه أخضر تحيط به أشجار، قبل أن يقع انفجار ويخلّف سحابة كثيفة من الدخان.

