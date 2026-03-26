ثمانية جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أُصيب ثمانية أشخاص بجروح، جراء غارة إسرائيلية اليوم الخميس على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ صباح اليوم غارة على البلدة أدت إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الفجر عدة غارات على بلدات عيناثا في قضاء بنت جبيل، وصديقين وجبال البطم في صور، كما تعرضت عدة مناطق في بنت جبيل والخيام ووادي السلوقي ووادي الحجير وبلدة شقرا لقصف مدفعي عنيف.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت فجر اليوم مقتل 5 لبنانيين، وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات حاروف في قضاء النبطية، وتولين في قضاء مرجعيون، وكونين في قضاء بنت جبيل.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله وإقامة “منطقة عازلة”.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل نحو 2000 لبناني وإصابة 3119، بحسب ما أفاد مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية أمس.