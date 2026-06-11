“إف بي آي” يعتبر كأس العالم أكبر تحدٍ أمني في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن-سانا



اعتبر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) كاش باتيل، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق اليوم الخميس، تشكل أحد أكبر التحديات الأمنية التي واجهتها الولايات المتحدة، في ظل مشاركة 48 منتخباً وتوقع تدفق ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم.



ونقلت وكالة رويترز عن باتيل قوله: إن البطولة “ربما تكون أكبر مهمة أمنية في تاريخ مكتب التحقيقات الاتحادي، بل وفي تاريخ الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن الاستعدادات شملت التنسيق مع أجهزة أمنية أمريكية ودولية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.



وأوضح أن المكتب يتولى التدقيق الأمني لنحو 300 ألف شخص، بينهم لاعبون ومدربون وعاملون في البطولة، فيما تشارك أجهزة إنفاذ القانون المحلية في تأمين الملاعب والمناطق المحيطة بها.



وأشار باتيل إلى أن الطائرات المسيّرة تمثل أحد أبرز التهديدات الأمنية خلال البطولة، لافتاً إلى إطلاق برنامج خاص لتدريب عناصر الشرطة المحلية على مواجهة هذا الخطر في المدن المستضيفة.



وكشف عن إنشاء مركز عمليات مشترك يضم ممثلين عن أجهزة الشرطة في 46 دولة مشاركة بالبطولة لتبادل المعلومات الأمنية بشكل فوري، بما يعزز القدرة على رصد التهديدات والاستجابة لها.



وبحسب تقييم أمني مشترك أعده مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن التحديات الأمنية تشمل مخاطر الإرهاب والجرائم الإلكترونية والطائرات المسيّرة والاضطرابات المحتملة المرتبطة بالمباريات والتجمعات الجماهيرية.



وأشار التقييم إلى أن التوترات الدولية الراهنة قد تنعكس على الأوضاع الأمنية خلال البطولة، ما يستدعي تعزيز إجراءات الحماية والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.



وتنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات كأس العالم 2026، وهي النسخة 23 من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الفترة الممتدة بين الـ11 من حزيران و الـ19 من تموز 2026.