ترامب يعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين الاتفاق على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: إنه “بعد مكالمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن تتوجه أي قوات إلى بيروت”، مضيفاً: إن أي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل”.
وأضاف ترامب: “من خلال ممثلين رفيعي المستوى أجريت مكالمة جيدة مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، حيث إن إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموها”.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نيسان الماضي عن اتفاق بوساطة أمريكية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يتم تمديده في وقت لاحق لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي يتواصل القصف والغارات الإسرائيلية يومياً على مواقع في لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.