ترامب يعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين الاتفاق على خفض ‏التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان‎.‎

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: إنه “بعد مكالمة مع ‏رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن تتوجه أي قوات إلى بيروت”، ‏مضيفاً: إن أي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل‎”.

وأضاف ترامب: “من خلال ممثلين رفيعي المستوى أجريت مكالمة جيدة مع ‏حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، حيث إن إسرائيل ‏لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموها‎”‎.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نيسان الماضي عن اتفاق بوساطة أمريكية ‏لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يتم تمديده في وقت لاحق لمدة ‏ثلاثة أسابيع إضافية‎.‎

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي يتواصل ‏القصف والغارات الإسرائيلية يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما أسفر عن سقوط ‏قتلى وجرحى‎.‎