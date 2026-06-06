رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تنتهك القوانين ‏الدولية

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي ‏استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مبينة أنها تنتهك القوانين والأعراف الدولية ‏والإنسانية.‏

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم ‏العيسى في بيان، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية التي تنتهك كلَّ القِيَم الدينية، ‏والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدداً على “التضامن الكامل مع مملكة ‏البحرين ودولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنَهما وسيادتَهما ‏وسلامةَ مواطنيهما وكلِّ مقيم على أراضيهما”.‏

وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية ‌‏‌‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي ‌‏‌‏على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار ‌‏‌‏الرئيسي في البلاد.‏