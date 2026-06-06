رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تنتهك القوانين ‏الدولية

مكة المكرمة-سانا
أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مبينة أنها تنتهك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان، بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية التي تنتهك كلَّ القِيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدداً على “التضامن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنَهما وسيادتَهما وسلامةَ مواطنيهما وكلِّ مقيم على أراضيهما”.
وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.