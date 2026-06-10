رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت والأردن

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة العدوان الإيراني الذي استهدف كلاً من البحرين والكويت والأردن، معتبرةً أن هذه الاعتداءات تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان نشر على موقعها اليوم الأربعاء، عن التضامن الكامل مع البحرين والكويت والأردن في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأعلنت الأردن والكويت والبحرين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران باتجاه أجواء البلدان الثلاثة.