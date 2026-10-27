النفط يتراجع بفضل آمال التهدئة في الشرق الأوسط

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، ‏بفضل آمال التهدئة في الشرق الأوسط والتي حدت من ‏مخاوف اضطراب الإمدادات، لكن خام ‌برنت ظل قريباً من ‏أعلى مستوياته في ستة أشهر بعدما أدت الاعتداءات على ‏السعودية إلى تراجع الآمال في استقرار سريع بالمنطقة.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 66 ‏سنتاً أو 0.57 بالمئة إلى 115.15 دولاراً للبرميل، بينما ‌‏⁠تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو ‌‏0.43 بالمئة إلى 101.32 دولاراً للبرميل.‏

وأظهرت بيانات جمعها مركز أبحاث مقره واشنطن يتتبع ‏حوادث الأمن البحري في أنحاء العالم منذ عام 2017، أن ‌‏⁠تشرين الأول الحالي كان أسوأ شهر من حيث الهجمات على ‏السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.‏