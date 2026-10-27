النفط يتراجع بفضل آمال التهدئة في الشرق الأوسط

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، بفضل آمال التهدئة في الشرق الأوسط والتي حدت من مخاوف اضطراب الإمدادات، لكن خام برنت ظل قريباً من أعلى مستوياته في ستة أشهر بعدما أدت الاعتداءات على السعودية إلى تراجع الآمال في استقرار سريع بالمنطقة.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 66 سنتاً أو 0.57 بالمئة إلى 115.15 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.43 بالمئة إلى 101.32 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات جمعها مركز أبحاث مقره واشنطن يتتبع حوادث الأمن البحري في أنحاء العالم منذ عام 2017، أن تشرين الأول الحالي كان أسوأ شهر من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.