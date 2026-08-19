907 قتلى وجرحى ومختطفين.. عام قياسي للعنف ضد عمال الإغاثة

جنيف-سانا
حذرت الأمم المتحدة من تصاعد المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني حول العالم، مشيرة إلى أن عام 2025 سجل رقماً قياسياً جديداً في أعمال العنف ضد عمال الإغاثة، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى والمختطفين 907 أشخاص.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: إنه رغم انخفاض عدد القتلى من العاملين الإنسانيين قليلاً إلى 350 العام الماضي، إلا أن مستوى العنف الإجمالي الذي يواجهونه لم يتراجع، فوفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة التابعة لمنظمة “هيومانيتاريان أوتكومز”، نجا 322 عاملاً من هجمات أسفرت عن إصابتهم، بينما اختطف 235 آخرون.
غزة الأخطر عالمياً للعام الثالث
وأوضح المكتب أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم على العاملين الإنسانيين للعام الثالث على التوالي، حيث قتل 186 منهم، يليها السودان حيث لقي 71 عاملاً مصرعهم، فيما قتل 82 عامل إغاثة، وأصيب 97 آخرون، واختطف 39 حول العالم حتى الآن هذا العام.
المسيرات المسلحة وتفاقم المخاطر
وأشار أوتشا إلى انتشار الطائرات المسيرة المسلحة “الرخيصة والقابلة للتعديل”، والتي تطلق بشكل متزايد على المدن والبلدات الآهلة بالسكان، موضحاً أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تسببت المسيرات المسلحة في 80% من الضحايا المدنيين في السودان، حيث استهدفت الأسواق والمرافق الصحية.
وحذر “أوتشا” من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في المجال الإنساني مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة المسلحة “الرخيصة والقابلة للتعديل”، وبشكل متزايد في استهداف المدن والبلدات الآهلة بالسكان، مبيناً أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تسببت المسيرات المسلحة في 80% من الضحايا المدنيين في السودان، حيث استهدفت الأسواق والمرافق الصحية.
مقتل أكثر من 1000 عامل إغاثة إنسانية منذ 2023
بدوره وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستوى العنف ضد العاملين في المجال الإنساني بأنه “مروع”، وقال: “العمل في خدمة الآخرين أصبح أخطر من أي وقت مضى، أكثر من 1000 عامل إغاثة إنسانية قُتلوا في السنوات الثلاث الماضية”.
ودعا غوتيريش إلى توفير الحماية للعاملين الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين في مناطق الأزمات.
دعوة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني
من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أن الاعتداء على عمال الإغاثة “أمر غير مقبول بتاتاً”، مشدداً على أن مجرد التنديد لن يحميهم.
وقال: “يجب على الدول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واستخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية المدنيين وزملائنا، ويجب أن تكون هناك عواقب وخيمة على من يخالف القواعد”.
ولفت فليتشر إلى أن المسيرات أصبحت “الوجه الجديد لخطر قديم، ألا وهو التدمير المتعمد أو المتهور لأرواح المدنيين”، وأكد أنه على الرغم من أن التكنولوجيا قد تتغير، إلا أن “قوانين الحرب لا تتغير”.
ودعت مسؤولة السياسات الإنسانية العالمية في منظمة أوكسفام بشرى الخالدي، إلى توفير حماية أكبر للعاملين في مجال الإغاثة، محذرة من أن ما يحدث يمثل اعتداءً على العمل الإنساني نفسه.
خسائر الأونروا
فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”: إن ما لا يقل عن 393 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة منذ عام 2023.
ويصادف 19 آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي اعتمدته الأمم المتحدة تخليداً لذكرى 22 عاملاً إنسانياً قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 آب 2003، وكان من بينهم الممثل الخاص للأمين العام في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.
ومنذ اعتماد المناسبة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحيي المنظمة الدولية هذا اليوم تكريماً للعاملين في المجال الإنساني وتضامناً مع المتضررين من الأزمات حول العالم، إضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يواجهها العاملون في تقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث.