907 قتلى وجرحى ومختطفين.. عام قياسي للعنف ضد عمال الإغاثة

جنيف-سانا‏

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني ‏حول العالم، مشيرة إلى أن عام 2025 سجل رقماً قياسياً جديداً في أعمال العنف ضد ‏عمال الإغاثة، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى والمختطفين 907 أشخاص.‏

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان بمناسبة اليوم ‏العالمي للعمل الإنساني: إنه رغم انخفاض عدد القتلى من العاملين الإنسانيين قليلاً ‏إلى 350 العام الماضي، إلا أن مستوى العنف الإجمالي الذي يواجهونه لم يتراجع، ‏فوفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة التابعة لمنظمة “هيومانيتاريان أوتكومز”، نجا ‌‏322 عاملاً من هجمات أسفرت عن إصابتهم، بينما اختطف 235 آخرون.‏

غزة الأخطر عالمياً للعام الثالث ‏

وأوضح المكتب أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم على العاملين الإنسانيين للعام ‏الثالث على التوالي، حيث قتل 186 منهم، يليها السودان حيث لقي 71 عاملاً ‏مصرعهم، فيما قتل 82 عامل إغاثة، وأصيب 97 آخرون، واختطف 39 حول العالم ‏حتى الآن هذا العام.‏

المسيرات المسلحة وتفاقم المخاطر

وأشار أوتشا إلى انتشار الطائرات المسيرة المسلحة “الرخيصة والقابلة للتعديل”، والتي ‏تطلق بشكل متزايد على المدن والبلدات الآهلة بالسكان، موضحاً أنه في الأشهر ‏الأربعة الأولى من هذا العام، تسببت المسيرات المسلحة في 80% من الضحايا ‏المدنيين في السودان، حيث استهدفت الأسواق والمرافق الصحية.‏

وحذر “أوتشا” من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في المجال ‏الإنساني‏ مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة المسلحة “الرخيصة والقابلة للتعديل”، ‏وبشكل ‏متزايد في استهداف المدن والبلدات الآهلة بالسكان، مبيناً أنه في ‏الأشهر الأربعة الأولى ‏من هذا العام، تسببت المسيرات المسلحة في 80% من ‏الضحايا المدنيين في ‏السودان، حيث استهدفت الأسواق والمرافق الصحية.‏

مقتل أكثر من 1000 عامل إغاثة إنسانية منذ 2023‏

بدوره وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستوى العنف ضد ‏العاملين في المجال الإنساني بأنه “مروع”، وقال: “العمل في خدمة الآخرين أصبح ‏أخطر من أي وقت مضى، أكثر من 1000 عامل إغاثة إنسانية قُتلوا في السنوات ‏الثلاث الماضية”.‏

ودعا غوتيريش إلى توفير الحماية للعاملين الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين في ‏مناطق الأزمات.‏

دعوة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني

من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات ‏الطوارئ توم فليتشر أن الاعتداء على عمال الإغاثة “أمر غير مقبول بتاتاً”، مشدداً ‏على أن مجرد التنديد لن يحميهم.‏

وقال: “يجب على الدول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واستخدام جميع الوسائل ‏المتاحة لحماية المدنيين وزملائنا، ويجب أن تكون هناك عواقب وخيمة على من ‏يخالف القواعد”.‏

ولفت فليتشر إلى أن المسيرات أصبحت “الوجه الجديد لخطر قديم، ألا وهو التدمير ‏المتعمد أو المتهور لأرواح المدنيين”، وأكد أنه على الرغم من أن التكنولوجيا قد ‏تتغير، إلا أن “قوانين الحرب لا تتغير”.‏

ودعت مسؤولة السياسات الإنسانية العالمية في منظمة أوكسفام بشرى الخالدي، إلى ‌‏توفير حماية أكبر للعاملين في مجال الإغاثة، محذرة من أن ما يحدث يمثل اعتداءً ‌‏على العمل الإنساني نفسه.‏

خسائر الأونروا

فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”: إن ما ‏لا يقل عن 393 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة منذ عام 2023.‏

ويصادف 19 آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي اعتمدته الأمم ‏المتحدة تخليداً لذكرى 22 عاملاً إنسانياً قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 ‏آب 2003، وكان من بينهم الممثل الخاص للأمين العام في العراق سيرجيو فييرا ‏دي ميلو.‏

ومنذ اعتماد المناسبة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحيي المنظمة الدولية ‏هذا اليوم تكريماً للعاملين في المجال الإنساني وتضامناً مع المتضررين من الأزمات ‏حول العالم، إضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يواجهها العاملون في تقديم ‏المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث.‏