الإطفاء الكويتي يسيطر على حريقين اندلعا جنوب البلاد جراء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا



أعلنت أجهزة الإطفاء الكويتية اليوم الجمعة السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد، جراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مناطق عدة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن المتحدث باسم الإطفاء العميد محمد الغريب قوله: إن فرق الإطفاء تمكنت من “السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد بعد استهدافهما من قبل العدوان الإيراني الآثم”، مؤكداً عدم تسجيل إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.



وكانت وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم اندلاع حريق في إحدى المحطات الكهربائية، نتيجة عدوان إيراني، مشيرة إلى أن الفرق المتخصصة تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة.



كما أعلن الجيش الكويتي رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر أمس الخميس، وتم التعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.