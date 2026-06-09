المكتب الإعلامي في غزة: 3201 خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار تسببت بمقتل 985 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ارتكبت 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 985 فلسطينياً وإصابة 3097 آخرين.

وأوضح المكتب في بيان أنه “منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى اليوم الـ 9 من حزيران وعلى مدار 240 يوماً، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 985 فلسطينياً وإصابة 3097 بجروح، إضافة إلى اعتقال 83 آخرين”.

وعلى الصعيد الإنساني كشف المكتب عن خنق الاحتلال المتعمد لقطاع غزة عبر إغلاق المعابر وعرقلة الإمدادات، وأشار إلى أن “إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، ولم تسمح إلا بدخول 52129 شاحنة مساعدات من أصل 144 ألف شاحنة، كان يفترض دخولها إلى القطاع بنسبة التزام لم تتجاوز 36 %”.

وينص الاتفاق، وفق معطيات رسمية، على إدخال 600 شاحنة مساعدات وبضائع يومياً إلى قطاع غزة، إضافة إلى 50 شاحنة وقود تشمل المازوت والبنزين وغاز الطهي.

كما قامت إسرائيل بتقييد حرية الحركة والتنقل، وحرمت آلاف المرضى والجرحى والعالقين من السفر، وفقاً للمكتب، ومنذ إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح في الـ 2 من شباط الماضي بشكل محدود جداً، وبقيود مشددة أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي تخلله احتجاز وتحقيق قاس امتد لساعات قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات “سياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني” محملاً إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، ومطالباً الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاتها المتواصلة.