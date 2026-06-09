الفلبين تحتج رسمياً على إنشاء هيكل صيني عائم قرب شعاب ‏سكاربورو في بحر الصين الجنوبي

مانيلا-سانا‏

قدمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً رسمياً إلى الصين، عقب رصد ‏هيكل عائم جديد قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر ‏الصين الجنوبي، في خطوة أثارت مخاوف مانيلا من تعزيز الوجود ‏الصيني في المنطقة‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الفلبينية، أنالين راتونيل، قولها: إن الحكومة الفلبينية قدمت احتجاجاً ‏رسمياً بشأن الهيكل الذي يعتقد أنه يقع عند مدخل بحيرة كانت ‏تستخدمها قوارب الصيد الفلبينية‎.‎

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد يوم من إعلان رئيس أركان ‏القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، أن طائرات تابعة لسلاح ‏الجو رصدت الهيكل العائم، مشيراً إلى وجود ستة أشخاص فوقه أثناء ‏عملية الرصد‎.‎

وحذّر براونر من تكرار سيناريوهات سابقة شهدتها المنطقة، قائلاً: ‌‏”لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي، حين أُقيم هيكل صغير ثم ‏تحول لاحقاً إلى جزيرة صناعية”.‎

من جانبها، جددت السفارة الصينية في مانيلا تأكيد موقف بكين بشأن ‏السيادة على المنطقة، معتبرةً أن شعاب سكاربورو، التي تُعرف في ‏الصين باسم هوانغيان داو، جزء من الأراضي الصينية‎.‎

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، جي لينغبينغ: إن من حق الصين ‏السيادي الكامل تنفيذ أنشطة، بما في ذلك البحث العلمي في هوانغيان ‏داو‎.‎

وتقع شعاب سكاربورو على بعد نحو 240 كيلومتراً غرب جزيرة ‏لوزون الفلبينية، وحوالي 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية، ‏وتعد من أبرز نقاط النزاع بين البلدين في بحر الصين الجنوبي‎.‎