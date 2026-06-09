الفلبين تحتج رسمياً على إنشاء هيكل صيني عائم قرب شعاب ‏سكاربورو في بحر الصين الجنوبي

مانيلا-سانا
قدمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً رسمياً إلى الصين، عقب رصد هيكل عائم جديد قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في خطوة أثارت مخاوف مانيلا من تعزيز الوجود الصيني في المنطقة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، أنالين راتونيل، قولها: إن الحكومة الفلبينية قدمت احتجاجاً رسمياً بشأن الهيكل الذي يعتقد أنه يقع عند مدخل بحيرة كانت تستخدمها قوارب الصيد الفلبينية.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد يوم من إعلان رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، أن طائرات تابعة لسلاح الجو رصدت الهيكل العائم، مشيراً إلى وجود ستة أشخاص فوقه أثناء عملية الرصد.
وحذّر براونر من تكرار سيناريوهات سابقة شهدتها المنطقة، قائلاً: ”لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي، حين أُقيم هيكل صغير ثم تحول لاحقاً إلى جزيرة صناعية”.
من جانبها، جددت السفارة الصينية في مانيلا تأكيد موقف بكين بشأن السيادة على المنطقة، معتبرةً أن شعاب سكاربورو، التي تُعرف في الصين باسم هوانغيان داو، جزء من الأراضي الصينية.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، جي لينغبينغ: إن من حق الصين السيادي الكامل تنفيذ أنشطة، بما في ذلك البحث العلمي في هوانغيان داو.
وتقع شعاب سكاربورو على بعد نحو 240 كيلومتراً غرب جزيرة لوزون الفلبينية، وحوالي 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية، وتعد من أبرز نقاط النزاع بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.