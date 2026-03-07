وزيرا الدفاع الكويتي والسعودي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي عبد الله السالم الصباح خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية الراهنة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت أن الوزير الصباح أكد خلال الاتصال وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران.