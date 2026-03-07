وزيرا الدفاع الكويتي والسعودي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

photo 2026 03 07 12 29 46 وزيرا الدفاع الكويتي والسعودي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي عبد الله السالم الصباح خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية الراهنة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت أن الوزير الصباح أكد خلال الاتصال وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران.

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية
محكمة أميركية تقرر إغلاق التحقيقات مع ترامب في قضية التدخل بالانتخابات في جورجيا
زلزال عنيف يضرب شمال اليابان وإصابة 30 شخصاً
اختبار جديد ناجح لصاروخ “طيفون” التّركي الباليستي
أردوغان: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك