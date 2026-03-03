ملك البحرين والرئيس الروسي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها

المنامة/2/3/2026/سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن الرئيس الروسي ندد بشدة خلال الاتصال باستهداف أراضي البحرين بهجمات صاروخية من قبل إيران، وأكد تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتسخير كل الإمكانات لدعمها في كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

من جانبه، أكد ملك البحرين أن نهج بلاده يرتكز على التمسك بمسار السلام ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معرباً عن تقديره البالغ لمواقف روسيا الاتحادية ومشاعر الدعم الصادقة التي عبر عنها الرئيس بوتين تجاه البحرين.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.