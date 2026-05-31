ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ‌‏72,939 قتيلاً‎ ‎

القدس المحتلة-سانا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و939 قتيلاً، و172 ألفاً و927 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة في بيان: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلاً واحداً وثمانية مصابين، مشيرةً إلى أن الظروف الميدانية الصعبة لا تزال تعيق عمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا.
وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأوضحت أن الحصيلة المسجلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول بلغت 930 قتيلاً، و2819 مصاباً، إضافة إلى انتشال 781 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.
ولفتت الوزارة إلى أن أيام عيد الأضحى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الضحايا، حيث استقبلت المستشفيات 33 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً خلال تلك الفترة، نتيجة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القطاع.
وكان فلسطيني قتل في وقت سابق اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.