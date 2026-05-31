ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ‌‏72,939 قتيلاً‎ ‎

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ‏ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و939 ‏قتيلاً، و172 ألفاً و927 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة في بيان: إن ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية قتيلاً واحداً وثمانية مصابين، مشيرةً إلى أن الظروف ‏الميدانية الصعبة لا تزال تعيق عمليات الإنقاذ والوصول إلى ‏الضحايا‎.‎

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض ‏المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل استمرار تعذر وصول ‏طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم‎.‎

وأوضحت أن الحصيلة المسجلة منذ بدء سريان وقف إطلاق ‏النار في العاشر من تشرين الأول بلغت 930 قتيلاً، و2819 ‏مصاباً، إضافة إلى انتشال 781 جثماناً من مناطق مختلفة في ‏القطاع‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن أيام عيد الأضحى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ‏في أعداد الضحايا، حيث استقبلت المستشفيات 33 قتيلاً وأكثر ‏من 130 مصاباً خلال تلك الفترة، نتيجة مواصلة قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القطاع‎.‎

وكان فلسطيني قتل في وقت سابق اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها، ‏جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط سوق فراس وسط مدينة ‏غزة‎.‎