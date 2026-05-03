الأردن تعلن تدمير مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على حدودها الشمالية

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية استهدفت فيها عدداً من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد، نقلاً عن بيان القوات المسلحة، أنه استناداً إلى معلومات استخبارية وعملياتية تم تحديد أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي يتخذها تجّار الأسلحة والمخدرات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، وجرى استهدافها وتدميرها.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث استغلت تلك الجماعات الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة، مستخدمة أنماطاً جديدة في تنفيذ عملياتها.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن نفذتا في الـ 9 من نيسان الماضي عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 943 كغ من مادة الكبتاغون المخدرة عبر مركز حدود جابر.

يشار إلى أن الأردن وسوريا شهدتا خلال الفترة الأخيرة تعاوناً وتنسيقاً عالياً في مجال الدفاع والأمن، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وتُرجم ذلك عبر لقاءات رسمية مستمرة بين مسؤولي كلا البلدين.