الدفاع الجوي البحريني يتصدى لهجمات إيرانية

photo 2026 06 10 11 48 45 الدفاع الجوي البحريني يتصدى لهجمات إيرانية

المنامة-سانا


أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت، ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية والصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة.

ونقلت وكالة “بنا” للأنباء عن القيادة قولها في بيان: “إنّ إيران تواصل نهجها العدائي عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين”، مضيفة: إن “منظومات الدفاع الجوي في قيادة الدفاع تصدّت فجر اليوم بجاهزيةٍ قتالية عالية، واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية”.

وشددت القيادة العامة على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي وسائط ومنظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية.

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