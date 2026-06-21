وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان يدعون لاتفاق نهائي ودائم بين واشنطن وطهران

القاهرة-سانا

دعا وزراء خارجية دول مصر وتركيا والسعودية وباكستان، اليوم الأحد، إلى التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظرائه التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والباكستاني محمد إسحاق دار في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد بيان الوزراء المشترك الذي صدر عقب اجتماع تشاوري، على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الوصول إلى “حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف البيان: “إن هذه الجهود ينبغي أن تراعي شواغل دول المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربي ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي، وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل”.

ورحب الوزراء بتوقيع “مذكرة تفاهم إسلام أباد” بين واشنطن وطهران، معتبرين ذلك “خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي شكل مخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تأثيراته على أسواق الطاقة والملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية”.

كما شدد الوزراء على “أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة”.

وفي هذا السياق، أشاد الوزراء بـ”الجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية، والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى مذكرة التفاهم”، مؤكدين “أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية”.

كما أثنى الوزراء على “الجهود المحورية التي بذلتها باكستان في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم، والوصول بها إلى نتيجة ناجحة”.

وبشأن فلسطين، شدد الوزراء على أن “القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن”.

وجدد الوزراء “دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”.

ويأتي الاجتماع مع انطلاق جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، لاستكمال التفاهم المبرم بين الجانبين.

وأعلنت دولة قطر، بصفتها وسيطاً، انطلاق أعمال قمة “بحيرة لوسيرن” والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ‏ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قطر وباكستان بوصفهما دولتين وسيطتين.‏

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في الـ 18 من حزيران الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية، تتناول عدداً من القضايا ‏العالقة، من بينها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يستهدف إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي.‏