العراق يعلن فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية

بغداد -سانا
أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية.
وذكرت سلطة الطيران، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع) أمس، أنه “تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة”.
وأكدت السلطة، “استمرار متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية”.
وأضافت: إنه “سيتم إشعار شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية”.
وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت الأحد الماضي، إغلاق الأجواء العراقية، في إطار إجراءات احترازية تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.
كما شهدت حركة الطيران في الخليج خلال الفترة الماضية اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتي قامت خلالها إيران باعتداءات على عدد من دول الخليج العربي، ما أدى لإغلاق المجالات الجوية، وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها وتحويل مسارات الطائرات، متسبباً بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.