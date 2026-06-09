العراق يعلن فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية

بغداد -سانا‏

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، إعادة فتح الأجواء العراقية ‏أمام الرحلات الجوية‎.‎

وذكرت سلطة الطيران، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع) أمس، أنه “تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع ‏المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية ‏المعتمدة‎”.

وأكدت السلطة، “استمرار متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية‎”.

وأضافت: إنه “سيتم إشعار شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات تتعلق ‏بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية‎”.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت الأحد الماضي، إغلاق ‏الأجواء العراقية، في إطار إجراءات احترازية تتعلق بسلامة الملاحة ‏الجوية‎.‎

كما شهدت حركة الطيران في الخليج خلال الفترة الماضية اضطراباً ‏واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتي ‏قامت خلالها إيران باعتداءات على عدد من دول الخليج العربي، ما أدى ‏لإغلاق المجالات الجوية، وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها وتحويل مسارات ‏الطائرات، متسبباً بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران‎.‎