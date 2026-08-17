دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لتأمين مواد مخبرية لصالح مشفى الأطفال بدمشق

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــمشروع: لتقديم عروض أسعار تأمين مواد مخبرية ( مخبر الجراثيم) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى الأطفال للمرة الثانية وبالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة: 047-ع-2026، تاريخ الإعلان: 17-آب-2026
الشروط العامة
التأمينات الأولية :
مبلغ وقدره (836,666 ل . س) ثمانمئة وستة وثلاثون ألفاً وست مئة وستة وستون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة. تدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
/ 10 %/ من قيمة العقد، تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة. تدفع لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
عام كامل من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:
90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
أرض مستودعات مشفى الأطفال.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (047– ع – 2026) وتاريخها (17-آب- 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
(50 $) خمسون دولار امريكي لا غـير . علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (23-آب-2026).
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
أرقام التواصل:
يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.