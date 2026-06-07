سنتكوم: تغيير مسار 132 سفينة تجارية ضمن مسار الحصار البحري‎ ‎على إيران‎ ‎

1e480a89 cc7b 4851 aa5e سنتكوم: تغيير مسار 132 سفينة تجارية ضمن مسار الحصار البحري‎ ‎على إيران‎ ‎
أرشيفية_رويترز

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن قواتها أعادت ‏توجيه 132 سفينة تجارية في بحر العرب منذ بدء الحصار البحري الذي ‏تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية‎ ‎في الـ13 من نيسان الماضي‎.‎

وقالت سنتكوم في تدوينة على حسابها في منصة إكس: إنها عطّلت أيضاً ست ‏سفن لضمان الالتزام بالحظر البحري‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ13 من نيسان الماضي ‏فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى ‏الموانئ ‏الإيرانية، وذلك ‏ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا ‏الحصار نجح في خنق ‌‏طهران ‏ودفعها للتفاوض‎.‎

مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة
أردوغان وماكرون يبحثان هاتفياً تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة على الأمن والسلم الدوليين
الأمم المتحدة تدعو إلى استجابة عاجلة مع تزايد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مصدر لسبوتنيك: نظام كييف يدرب الإرهابيين في سورية
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك