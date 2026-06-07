سنتكوم: تغيير مسار 132 سفينة تجارية ضمن مسار الحصار البحري‎ ‎على إيران‎ ‎

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن قواتها أعادت ‏توجيه 132 سفينة تجارية في بحر العرب منذ بدء الحصار البحري الذي ‏تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية‎ ‎في الـ13 من نيسان الماضي‎.‎

وقالت سنتكوم في تدوينة على حسابها في منصة إكس: إنها عطّلت أيضاً ست ‏سفن لضمان الالتزام بالحظر البحري‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ13 من نيسان الماضي ‏فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى ‏الموانئ ‏الإيرانية، وذلك ‏ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا ‏الحصار نجح في خنق ‌‏طهران ‏ودفعها للتفاوض‎.‎