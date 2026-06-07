سنتكوم: تغيير مسار 132 سفينة تجارية ضمن مسار الحصار البحري‎ ‎على إيران‎ ‎

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن قواتها أعادت توجيه 132 سفينة تجارية في بحر العرب منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في الـ13 من نيسان الماضي.
وقالت سنتكوم في تدوينة على حسابها في منصة إكس: إنها عطّلت أيضاً ست سفن لضمان الالتزام بالحظر البحري.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ13 من نيسان الماضي فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق طهران ودفعها للتفاوض.