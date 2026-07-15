وزارة التربية تصدر قراراً بتجديد عقود المتعاقدين بوظائف إدارية وتحدد شروط التقديم

التربية جديد 2 وزارة التربية تصدر قراراً بتجديد عقود المتعاقدين بوظائف إدارية وتحدد شروط التقديم

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء القرار رقم 1747 القاضي بتجديد العقود المبرمة مع المتعاقدين بوظائف إدارية في الوزارة، بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان استمراريتهما، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في القرار.

ويفتح باب تقديم طلبات تجديد العقود وفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه لمدة عشرة أيام، اعتباراً من 19 تموز 2026 ولغاية 28 تموز 2026، على أن تقدم الطلبات من قبل صاحب العلاقة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها أصلاً، مرفقة بصورة مصدقة عن الشهادة العلمية المتعاقد على أساسها، ووثيقة غير محكوم، ووثيقة غير عامل، ووثيقة تثبت أنه قائم على رأس العمل من مديرية التربية والتعليم التي يعمل لديها حالياً.

ونص القرار على أن يتم التجديد في مكان التعاقد الأول لصالح مديرية التربية والتعليم التي تم التعاقد معها، وذلك وفق الحاجة الفعلية للوظائف الإدارية المعلنة من قبلها، على أن ترفع مديريات التربية والتعليم في المحافظات جداول تتضمن احتياجاتها الفعلية إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لاعتمادها أصولاً.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الـ 14 من حزيران الماضي، القرار رقم 1601 المتضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين بوظائف تعليمية في الوزارة، وذلك في إطار الاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية، وضمان استمراريتهما.

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