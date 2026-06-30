الأطباء في إنكلترا يقبلون عرضاً حكومياً حول الأجور وظروف العمل لإنهاء الإضرابات

لندن-سانا
أعلنت الحكومة البريطانية أن الأطباء في إنكلترا صوّتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور وظروف العمل، ما أنهى سلسلة من الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن الاتفاق سيؤدي إلى رفع أجور الأطباء بنسبة تتجاوز 35 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، فيما وافق الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور تبلغ 6.6 بالمئة في المتوسط، يبدأ تطبيقها في نيسان 2027.
كما نصّ الاتفاق على توفير 4500 مقعد تدريبي إضافي في التخصصات الطبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد مشاركة الأطباء المقيمين في إضرابات استمرت 21 يوماً منذ تموز الماضي.
وفي المجمل، نفّذ الأطباء خمسة عشر إضراباً خلال ما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات.