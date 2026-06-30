الأطباء في إنكلترا يقبلون عرضاً حكومياً حول الأجور وظروف العمل لإنهاء الإضرابات

لندن-سانا‏

أعلنت الحكومة البريطانية أن الأطباء في إنكلترا صوّتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور ‏وظروف العمل، ما أنهى سلسلة من الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.‏

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن الاتفاق سيؤدي إلى رفع أجور ‏الأطباء بنسبة تتجاوز 35 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، فيما وافق الأطباء ‏المقيمون على زيادة في الأجور تبلغ 6.6 بالمئة في المتوسط، يبدأ تطبيقها في نيسان 2027.‏

كما نصّ الاتفاق على توفير 4500 مقعد تدريبي إضافي في التخصصات الطبية خلال السنوات ‏الثلاث المقبلة، بعد مشاركة الأطباء المقيمين في إضرابات استمرت 21 يوماً منذ تموز الماضي.‏

وفي المجمل، نفّذ الأطباء خمسة عشر إضراباً خلال ما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات.‏