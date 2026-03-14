ماكرون يدعو إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية، معرباً عن استعداد بلاده لتسهيل هذه المحادثات واستضافتها في باريس.

ونقلت فرانس برس عن ماكرون قوله على منصة “إكس”: إنه “يجب بذل كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى، وعلى حزب الله أن يوقف فوراً نهجه التصعيدي، وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم واسع النطاق، وأن توقف غاراتها المكثفة”.

ومنذ الثاني من الشهر الجاري يصعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان، وذلك عقب استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية.

كما تشهد المنطقة تصعيداً وتوتراً متسارعاً جراء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الـ 28 من شباط الماضي.