إدانات عربية واسعة للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

عواصم-سانا



أدانت المملكة العربية السعودية والأردن ومصر اليوم السبت الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت مؤكدين تضامنهم الكامل مع البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الخارجية قولها في بيان على منصة إكس: “إن المملكة تجدد إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة”، معتبرة أنها تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.



وأضافت الوزارة: إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.



وجددت الوزارة التأكيد على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جهتها أكدت الخارجية الأردنية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدولتين وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعربت الوزارة عن تضامن الأردن المطلق مع البلدين، ووقوفه معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.



بدورها أكدت مصر مساندتها الكاملة لكل من دولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة هذه الانتهاكات، وأعربت عن تضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ودعمها لكل ما يتخذانه من تدابير لصون أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية.



كما جددت رفضها بشكل قاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مشددة على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.



وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.