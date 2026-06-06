أكثر من 1650 اعتداءً إسرائيلياً في الضفة الغربية ‏خلال شهر أيار‎ ‎

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد ‏شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ‏نفذوا 1659 اعتداءً في مختلف مناطق الضفة ‏الغربية خلال شهر أيار الماضي، في إطار ما وصفه ‏باستمرار نهج منظم يستهدف الأراضي الفلسطينية ‏وممتلكات الفلسطينيين‎.‎

وأوضح شعبان في التقرير الشهري الصادر عن ‏الهيئة وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات ‏الاحتلال نفذت 1108 اعتداءات في الضفة الغربية، ‏فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها‎.‎

وبيّن شعبان أن الاعتداءات تركزت بشكل رئيسي ‏في محافظتي الخليل ورام الله بواقع 319 اعتداءً لكل ‏منهما، تليهما نابلس بـ301 اعتداء، ثم بيت لحم ‏بـ212 اعتداء‎.‎

وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تنوعت بين العنف ‏الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق المحاصيل ‏الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى ‏أراضيهم، إضافةً إلى الاستيلاء على الممتلكات، ‏وهدم المنازل والمنشآت الزراعية‎.‎

وذكر التقرير أن المستوطنين نفذوا 380 عملية ‏تخريب وتجريف للأراضي، و78 عملية سرقة ‏واستيلاء على ممتلكات، إضافةً إلى اقتلاع وتسميم ‌‏7222 شجرة، بينها 3317 شجرة زيتون، موزعة ‏على عدة محافظات أبرزها الخليل ونابلس وقلقيلية ‏وجنين‎.‎

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى محاولات ‏لإقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة خلال أيار، ‏توزعت بين نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم ورام ‏الله وقلقيلية في الضفة الغربية.

كما أوضح أن سلطات الاحتلال استولت خلال ‏الشهر ذاته على 283 دونماً عبر أوامر عسكرية ‏لأغراض أمنية، إضافةً إلى أوامر استملاك ‏ومصادرة شملت أراضي في جنين والخليل وسلفيت ‏والبيرة وقلقيلية، إلى جانب إعلانات لتوسيع ‏مستوطنات وشق طرق استيطانية‎.‎

وفيما يتعلق بعمليات الهدم، أشار التقرير إلى تنفيذ ‌‏70 عملية هدم طالت 155 منشأة، بينها منازل ‏مأهولة وأخرى زراعية ومنشآت اقتصادية، تركزت ‏في قلقيلية والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله، كما تم ‏توجيه 51 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، معظمها ‏في بيت لحم والخليل والقدس‎.‎

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت الشهر ‏الماضي، أن قوات ‏الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1637 ‏اعتداءً خلال شهر نيسان الماضي.‏