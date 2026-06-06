أكثر من 1650 اعتداءً إسرائيلياً في الضفة الغربية ‏خلال شهر أيار‎ ‎

القدس المحتلة-سانا
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداءً في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر أيار الماضي، في إطار ما وصفه باستمرار نهج منظم يستهدف الأراضي الفلسطينية وممتلكات الفلسطينيين.
وأوضح شعبان في التقرير الشهري الصادر عن الهيئة وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نفذت 1108 اعتداءات في الضفة الغربية، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها.
وبيّن شعبان أن الاعتداءات تركزت بشكل رئيسي في محافظتي الخليل ورام الله بواقع 319 اعتداءً لكل منهما، تليهما نابلس بـ301 اعتداء، ثم بيت لحم بـ212 اعتداء.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تنوعت بين العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق المحاصيل الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافةً إلى الاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.
وذكر التقرير أن المستوطنين نفذوا 380 عملية تخريب وتجريف للأراضي، و78 عملية سرقة واستيلاء على ممتلكات، إضافةً إلى اقتلاع وتسميم 7222 شجرة، بينها 3317 شجرة زيتون، موزعة على عدة محافظات أبرزها الخليل ونابلس وقلقيلية وجنين.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى محاولات لإقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة خلال أيار، توزعت بين نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية في الضفة الغربية.
كما أوضح أن سلطات الاحتلال استولت خلال الشهر ذاته على 283 دونماً عبر أوامر عسكرية لأغراض أمنية، إضافةً إلى أوامر استملاك ومصادرة شملت أراضي في جنين والخليل وسلفيت والبيرة وقلقيلية، إلى جانب إعلانات لتوسيع مستوطنات وشق طرق استيطانية.
وفيما يتعلق بعمليات الهدم، أشار التقرير إلى تنفيذ 70 عملية هدم طالت 155 منشأة، بينها منازل مأهولة وأخرى زراعية ومنشآت اقتصادية، تركزت في قلقيلية والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله، كما تم توجيه 51 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، معظمها في بيت لحم والخليل والقدس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 1637 اعتداءً خلال شهر نيسان الماضي.