مقتل خمسة أشخاص بهجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف ‏شرق أوروبا

مقتل خمسة أشخاص بهجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف ‏شرق أوربا مقتل خمسة أشخاص بهجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف ‏شرق أوروبا

باكو-سانا ‏

أعلنت أذربيجان اليوم الجمعة مقتل خمسة من مواطنيها بهجمات بطائرات ‏مسيّرة استهدفت سفينتي شحن في بحر آزوف في شرق أوروبا.‏
‏ ‏
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأذرية قولها في بيان: “إن ‏هجمات شنتها طائرات مسيّرة ليلاً على سفينتي شحن أجنبيتين أسفرت عن ‏مقتل خمسة من مواطنينا، وإصابة ثلاثة آخرين”، دون ذكر مزيد من ‏التفاصيل أو تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.‏

وبحسب البيان، كان على متن السفينتين اللتين لا تتبعان للدولة الأذربيجانية 25 مواطناً، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية.‏
‏ ‏
وآزوف هو بحر داخلي متفرع من الجزء الشمالي للبحر الأسود، ويتصل به ‏جغرافياً عبر مضيق كيرتش، ويشهد هذا البحر حالياً عمليات عسكرية ‏نشطة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات المتبادلة بين الطرفين.‏

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتزم تسريح المزيد من موظفيها جراء نقص التمويل
الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “مأساة شديدة”
أردوغان: إسرائيل تقتات على الصراع واستغلال التوترات
الهند: مصرع 19 شخصاً وإصابة آخرين بانفجارٍ في محطة لتوليد الطاقة
ماكرون يرحب بتوجه أرمينيا نحو أوروبا ويؤكد دعم اتفاق السلام مع أذربيجان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك