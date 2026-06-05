مقتل خمسة أشخاص بهجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف ‏شرق أوروبا

باكو-سانا ‏

أعلنت أذربيجان اليوم الجمعة مقتل خمسة من مواطنيها بهجمات بطائرات ‏مسيّرة استهدفت سفينتي شحن في بحر آزوف في شرق أوروبا.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأذرية قولها في بيان: “إن ‏هجمات شنتها طائرات مسيّرة ليلاً على سفينتي شحن أجنبيتين أسفرت عن ‏مقتل خمسة من مواطنينا، وإصابة ثلاثة آخرين”، دون ذكر مزيد من ‏التفاصيل أو تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.‏

وبحسب البيان، كان على متن السفينتين اللتين لا تتبعان للدولة الأذربيجانية 25 مواطناً، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية.‏

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وآزوف هو بحر داخلي متفرع من الجزء الشمالي للبحر الأسود، ويتصل به ‏جغرافياً عبر مضيق كيرتش، ويشهد هذا البحر حالياً عمليات عسكرية ‏نشطة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات المتبادلة بين الطرفين.‏