مقتل خمسة أشخاص بهجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف ‏شرق أوروبا

باكو-سانا
أعلنت أذربيجان اليوم الجمعة مقتل خمسة من مواطنيها بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتي شحن في بحر آزوف في شرق أوروبا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأذرية قولها في بيان: “إن هجمات شنتها طائرات مسيّرة ليلاً على سفينتي شحن أجنبيتين أسفرت عن مقتل خمسة من مواطنينا، وإصابة ثلاثة آخرين”، دون ذكر مزيد من التفاصيل أو تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وبحسب البيان، كان على متن السفينتين اللتين لا تتبعان للدولة الأذربيجانية 25 مواطناً، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية.
وآزوف هو بحر داخلي متفرع من الجزء الشمالي للبحر الأسود، ويتصل به جغرافياً عبر مضيق كيرتش، ويشهد هذا البحر حالياً عمليات عسكرية نشطة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات المتبادلة بين الطرفين.