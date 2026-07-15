علماء يابانيون يرصدون تركيزات مرتفعة من الذهب في صخور بركان تحت الماء

طوكيو-سانا

رصد علماء جيولوجيا يابانيون تركيزات مرتفعة من الذهب في عينات صخرية جُمعت من بركان يقع تحت الماء قبالة السواحل اليابانية، في اكتشاف قد يسهم في تعزيز فهم آليات تشكل الرواسب المعدنية في أعماق البحار.

ونقلت قناة “ناوكا تي في” الروسية أمس الثلاثاء عن دراسة نشرتها مجلة Scientific Reports العلمية أن فريقاً بحثياً من معهد اليابان لعلوم وتكنولوجيا الأرض والبحار، بقيادة العالم تاتسو نوزاكي، عثر على الذهب داخل البنية البلورية لمعدن البيريت، وذلك بعد جمع عينات من أعماق تزيد على 700 متر في فوهة بركانية تحت الماء باستخدام مركبات آلية، وتحليلها بتقنية مطياف الكتلة الأيوني الثانوي عالية الحساسية.

وأظهرت الدراسة أن تركيز الذهب في بعض حبيبات البيريت بلغ نحو 1.9 بالمئة من الوزن، وهو من أعلى التركيزات المسجلة في هذا النوع من المعادن، حيث كان الذهب مدمجاً داخل البنية البلورية للمعدن في حالة تعرف بـ”المحلول الصلب”، وهي ظاهرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بوجود عنصر الزرنيخ الذي يهيئ ظروف اندماج ذرات الذهب داخل الشبكة البلورية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يبرز أهمية التقنيات التحليلية الحديثة في الكشف عن المعادن الثمينة داخل التراكيب المعدنية الدقيقة، بما يسهم في توسيع المعرفة العلمية بآليات تكوّن الرواسب المعدنية في البيئات الحرارية المائية بأعماق البحار.

ويقع موقع الاكتشاف في كالديرا هيغاشي-أوغاشيما، وهي فوهة بركانية تحت الماء ضمن قوس إيزو-أوغاساوارا البحري، على بعد نحو 360 كيلومتراً جنوب طوكيو، وتعد من المناطق المعروفة بنشاطها الحراري المائي وغناها بالكبريتيدات المعدنية.