رئيس الوزراء الباكستاني: اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي- الإيراني انتصار للسلام والدبلوماسية

إسلام أباد-سانا

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الإثنين التوصل لاتفاق سلام تاريخي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنه انتصار للسلام والدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن شريف قوله خلال كلمة له أمام جلسة للبرلمان الوطني الباكستاني بعد ساعات من إعلانه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران: “إن العالم شهد اليوم انتصاراً لمساعي السلام جاء بعد ثلاثة أشهر وستة عشر يوماً من المحن والتحديات الكبيرة”.

وأضاف: إن باكستان حظيت بمكانة مرموقة على الساحة العالمية بسبب جهودها الدبلوماسية المخلصة ودورها البناء للتوصل إلى اتفاق السلام بين الجانبين، منوها بالجهود الدولية ولاسيما السعودية وقطر وتركيا والصين وأمريكا وإيران على مساهماتهم الفعالة للتوصل لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني في وقت سابق اليوم الإثنين عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران مشيراً إلى أن مراسم ‏التوقيع ‏الرسمية على الاتفاق ‏ستتم يوم الجمعة القادم الـ 19 من حزيران في ‏سويسرا‎.‎