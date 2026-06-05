مراسلون بلا حدود توثق انتهاكات بحق صحفيين فلسطينيين في سجون الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

وثقت منظمة “مراسلون بلا حدود” شهادات خمسة صحفيين فلسطينيين من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول عام 2023، وأكدت تعرضهم لانتهاكات واستجوابات خلال فترة احتجازهم، ركزت بشكل مباشر على عملهم الإعلامي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة عن المنظمة قولها: إن الصحفيين تعرضوا لمعاملة قاسية وتنقلوا بين عدد من مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، حيث شملت التحقيقات نشاطهم الصحفي وتغطياتهم الميدانية وعلاقاتهم المهنية، فيما أفادوا بحرمانهم من الرعاية الصحية الكافية وتعرضهم لظروف احتجاز صعبة.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الصحفيين المفرج عنهم يعانون آثاراً صحية ونفسية جسيمة، حالت دون عودتهم إلى ممارسة عملهم، إضافة إلى خسائر مهنية وشخصية كبيرة طالت منازلهم ومعداتهم ومؤسساتهم الإعلامية.

وأكدت المنظمة أن الوقائع التي وثقتها تشير إلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم الإعلامي، مجددة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال.

ولفتت إلى أن 19 صحفياً فلسطينياً ما زالوا رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، بينهم صحفيان اعتقلا من قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول عام 2023.

يشار إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، وثقت مقتل 67 صحفياً، خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم، حول العالم خلال هذه السنة، نصفهم تقريباً قتلوا في قطاع غزة بنيران القوّات الإسرائيلية.