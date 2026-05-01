أربعة قتلى وستة جرحى في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة أشخاص بينهم امرأة، وأصيب ستة آخرون اليوم الجمعة في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة ديرقانون راس العين- منطقة النصار في محافظة صور، أدّت إلى سقوط قتيلين وجريحين.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة عين بعال شرق مدينة صور ما أدى إلى مقتل امرأة وجرح أربعة أشخاص آخرين، بينما شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة برج قلويه في قضاء بنت جبيل، وأدت الى مقتل مدني.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين في غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا.