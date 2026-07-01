نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط

القاهرة-سانا

تسلّم نبيل فهمي مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، خلفاً لأحمد أبو الغيط، وذلك في إطار انتقال رسمي لقيادة الأمانة العامة للجامعة.

وأعلنت الجامعة العربية، في منشور على “إكس”، تسلم وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

وجرت مراسم التسليم والتسلم، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وعقب انتهاء المراسم، تلقى الأمين العام الجديد إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة بشأن عدد من المستجدات في الملفات السياسية، وذلك في إطار بدء مباشرة مهامه ومتابعة القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال الجامعة خلال المرحلة الراهنة.

ووقع الأمين العام أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، معرباً فيها عن الشكر والتقدير على الثقة التي أولوها له، كما وقع خطابات موجهة إلى وزراء الخارجية العرب، تضمنت تقييماً للأوضاع العربية، ومقترحات لدعم قدرة العالم العربي والجامعة العربية على مواجهة التحديات القائمة.

وتضمنت مراسلاته التأكيد على أهمية تطوير وإصلاح الجامعة العربية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وشملت المقترحات دعم جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين العمل العربي المشترك من الاستجابة لأولويات الدول والشعوب العربية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية وافق في آذار الماضي على هامش اجتماع مجلسه على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 165 على ترشيح فهمي أميناً عاماً للجامعة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإجماع تعيين فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية لمدة 5 سنوات اعتباراً من الأول من تموز خلفاً لأحمد أبو الغيط.

ونبيل فهمي هو الأمين العام التاسع في تاريخ الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، وتبلغ مدة المنصب 5 سنوات قابلة للتجديد.

وتؤكد مسيرة جامعة الدول العربية على مدار أكثر من ثمانية عقود مكانتها باعتبارها الإطار المؤسسي الجامع للدول العربية، والمنبر الرئيسي للتشاور والتنسيق والدفاع عن القضايا العربية، رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وتحولات متلاحقة.