‏ ترامب يستعيض عن الحفلات الموسيقية بإقامة تجمع جماهيري في الذكرى ‏الـ 250 لاستقلال بلاده‏ ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقامة تجمع جماهيري في واشنطن في الـ 24 من حزيران الجاري، احتفالاً بالذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، قائلا: إنه ألغى سلسلة الحفلات الموسيقية المخطط لها بعد انسحاب معظم الفنانين المشاركين.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، عن ترامب قوله على منصته تروث سوشال: “احتفالا بتاريخ بلادنا الذي يمتد لـ 250 عاماً، سنقدم لكم، على الهواء مباشرة، أعظم تجمع على الإطلاق، سيكون مميزاً على كل المستويات”.
وأضاف: “لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعاً أن يبقوا في منازلهم”.
وتابع: “كل ما نريده هو أنتم وأنا وبعض المتحدثين وأعظم موسيقا على الإطلاق، نفس الموسيقا التي استمعتم إليها لسنوات”، مشيراً إلى عرض للمغني لي غرينوود صاحب أغنية “ليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية” التي تذاع في كل مهرجانات ترامب السياسية.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في الـ 27 من آذار الماضي، أن الأوراق النقدية للولايات المتحدة ستصدر قريباً بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد، وأن توقيع أمين الخزانة سيُحذف من العملة للمرة الأولى منذ عام 1861.