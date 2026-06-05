‏ ترامب يستعيض عن الحفلات الموسيقية بإقامة تجمع جماهيري في الذكرى ‏الـ 250 لاستقلال بلاده‏ ‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقامة تجمع جماهيري في واشنطن في ‌الـ ‏24 من حزيران الجاري، احتفالاً بالذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، ‏قائلا: إنه ألغى سلسلة الحفلات الموسيقية المخطط لها بعد انسحاب معظم ‏الفنانين المشاركين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، عن ترامب قوله على منصته تروث ‏سوشال: “احتفالا بتاريخ بلادنا الذي يمتد لـ 250 عاماً، سنقدم لكم، على ‏الهواء مباشرة، أعظم تجمع على الإطلاق، سيكون مميزاً على كل ‏المستويات”.‏

وأضاف: “لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة ‏تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعاً أن يبقوا في منازلهم”.‏

وتابع: “كل ما نريده هو أنتم وأنا وبعض المتحدثين وأعظم موسيقا على ‏الإطلاق، نفس الموسيقا التي استمعتم إليها لسنوات”، مشيراً إلى عرض ‏للمغني لي غرينوود صاحب أغنية “ليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية” ‏التي تذاع في كل مهرجانات ترامب السياسية.‏

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في الـ 27 من آذار الماضي، أن ‏الأوراق النقدية للولايات المتحدة ستصدر قريباً بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، ‏وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد، وأن توقيع ‏أمين الخزانة سيُحذف من العملة للمرة الأولى منذ عام 1861.