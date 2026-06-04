مسلحون يختطفون سبعة طلاب في ولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

اختطف مسلحون ما لا يقل عن سبعة طلاب من معهد تقني في بلدة كاورا نامودا بولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، في حين سارعت قوات أمنية من الجيش والشرطة إلى المكان لاحتواء الحادثة، والقبض على الخاطفين.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن قيادة شرطة الولاية قولها في بيان: إن الهجوم وقع أمس الأربعاء، حيث اقتحم المسلحون سكناً مستأجراً للطلاب خارج حرم المعهد على أطراف البلدة، واقتادوا المختطفين إلى وجهة مجهولة قبل أن تصل قوات من الشرطة والجيش إلى موقع الحادثة.

وأضافت الشرطة: إن عمليات البحث والإنقاذ جرى تكثيفها للإفراج عن المختطفين، واعتقال المرتكبين الذين يُشتبه في كونهم من عصابات قطاع الطرق.

وتشهد ولاية زمفارا وأجزاء واسعة من شمال غرب نيجيريا هجمات متواصلة من عصابات مسلحة تمارس عمليات القتل والاختطاف طلباً للفدية، وتستهدف المجتمعات الريفية وتُعطّل الحياة اليومية، حيث لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس الأربعاء بهجمات نفذها مسلحو “قطاع الطرق”، واستهدفت منطقة ريفية في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، وذلك خلال مراسم تشييع لضحايا هجوم سابق.