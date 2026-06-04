مقتل 4 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

d35dda0c 2d20 4091 bba2 e9eae7da1ff2 مقتل 4 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الوكالة اللبنانية للإعلام

 بيروت-سانا
 
قتل أربعة أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية، اليوم الخميس، ‏على البقاع الغربي وصور جنوب لبنان.
 
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي تسببت بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، كما قتل شخص وأصيب آخر جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في معروب بقضاء صور.
 
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدة تبنين، وتسببت بوقوع عدة إصابات.
 
وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا في وقت سابق اليوم جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على قضاء مرجعيون جنوب لبنان.
 
وبلغ عدد ضحايا الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على ‏لبنان منذ الثاني من آذار الماضي 3516 قتيلاً‎ و‎ 10674جريحاً، وفق إحصائية وزارة الصحة اللبنانية أمس.

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