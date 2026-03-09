الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني اعتراضاً على دخول صاروخ أجواءها

أنقرة-سانا

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين، السفير الإيراني لدى أنقرة، محمد حسن حبيب الله زاده، لإبلاغه باحتجاجها الرسمي حيال دخول صاروخ باليستي الأجواء التركية بعد إطلاقه من الأراضي الإيرانية

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها: “إن الوزارة طالبت الجانب الإيراني بتقديم توضيحات عاجلة حول الحادثة”، معربةً عن قلقها من تكرار مثل هذه الخروقات.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في بيان لها في وقت سابق اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” اعترضت صاروخاً باليستياً إيرانياً فور دخوله المجال الجوي للبلاد.

وأشارت الوزارة، إلى أن حادثة مماثلة وقعت يوم الأربعاء الماضي حين أسقطت منظومة دفاعية للناتو متمركزة في شرق المتوسط صاروخاً آخر أُطلق باتجاه الأجواء التركية.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عدة في المنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.