مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي قارباً في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي مقتل شخصين في ضربة جوية استهدف فيها قارباً “يشتبه بتهريبه المخدرات”، في شرق المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القيادة الجنوبية الأميركية “ساوثكوم” قولها في بيان على منصة إكس: “إنّ اثنين من تجار المخدرات الإرهابيين قتلا خلال هذه العملية يوم أمس الأربعاء”، وأظهرت لقطات مصورة مرفقة بالبيان قارباً يندفع فوق المياه، قبل أن ينفجر ويتحول إلى حطام مشتعل طاف.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة للجيش الأميركي ضد قوارب تقول واشنطن: إنها لمهربي مخدرات، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ أيلول الماضي.

ويقول الرئيس دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات المخدرات التي تنشط انطلاقاً من أميركا اللاتينية، إلا أن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب المستهدفة بالتهريب.

ويقول خبراء قانونيون وجماعات حقوقية: إن الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء لأنها قد تقتل مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.