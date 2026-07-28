حسياء الصناعية.. توسع في الاستثمار والبنية التحتية يمهد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي

حضور حكومي واستثمارات واعدة في “بيلدكس 24” لدعم الإعمار ‏
افتتاح مكتب للبريد في مبنى وزارة التعليم العالي
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الاقتصاد يعرض خدماته في معرض دمشق الدولي
يوم علمي في كلية طب الأسنان بجامعة حماة على هامش المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الأول
أهالي ريف إدلب يطالبون بإعادة تأهيل المدارس للعام الدراسي الجديد
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