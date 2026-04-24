الجيش الباكستاني يقتل 22 مسلحاً في اشتباكات شمال غرب البلاد

بيشاور-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الباكستانية قتلت 22 مسلحاً في اشتباكات عنيفة مع مسلحين في شمال غرب البلاد، فيما قُتل طفل في تبادل إطلاق النار.

ونقلت فرانس برس عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: إن “العملية العسكرية المشتركة، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بين قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، أسفرت عن تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل المسلحين”، مشيراً إلى أن العملية جرت في منطقة خيبر قرب الحدود مع أفغانستان.

وأضاف البيان: إنه “في إطار العملية، أسفرت المواجهات عن مقتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات جراء إطلاق النار غير المبرر من قبل الإرهابيين”.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الحادث “إطلاق نار غير مبرر من الإرهابيين”، وفقاً لما ورد في بيان الحكومة.

يشار إلى أن عشرة أشخاص قتلوا أمس الخميس، واختُطف آخرون في هجوم مسلح على موقع لاستكشاف المعادن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.