ناسا تختبر تقنية جديدة تتيح للمركبات الفضائية تحديد مواقعها ذاتياً

واشنطن-سانا‏

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاح مهمة ستارلينغ المؤلفة من أربع مركبات ‏فضائية، في اختبار تقنية جديدة تتيح للمركبات تحديد مواقعها ومداراتها بالاعتماد ‏على رصد أجسام أخرى في الفضاء، بدلاً من الاعتماد على إشارات أنظمة الملاحة ‏الأرضية.‏

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس الإثنين تقريراً حول نجاح الاختبار، ‏أوضحت فيه أن مهمة ستارلينغ استخدمت نظام «‏FALCON‏» للملاحة البصرية ‏المستقلة، الذي يعتمد على رصد أجسام معروفة في الفضاء لتحديد مواقع المركبات ‏ومداراتها من دون الاعتماد على أنظمة الملاحة الأرضية.‏

وتستخدم تقنية «‏FALCON‏» كاميرات تتبع النجوم الموجودة على متن مركبات ‏ستارلينغ لرصد الأقمار الصناعية والحطام المداري وأجسام فضائية أخرى، ثم مطابقة ‏الأجسام المرصودة مع قاعدة بيانات للأجسام المعروفة، واستخدامها كنقاط مرجعية ‏لتحديد موقع المركبات ومداراتها.‏

وأوضحت ناسا أن التقنية لا تتيح للمركبات تحديد مواقعها ذاتياً فحسب، بل تساعد ‏أيضاً على تحسين البيانات الخاصة بمدارات الأجسام الفضائية التي ترصدها، مشيرة ‏إلى أنها تمكنت خلال ثلاثة أيام من تحسين بيانات مدارات أكثر من 200 جسم ‏فضائي من دون تدخل من المشغلين على الأرض.‏

وتوفر التقنية الجديدة وسيلة للملاحة لا تعتمد على أنظمة تحديد المواقع الأرضية، ما ‏قد يمنح المركبات الفضائية قدرة أكبر على العمل بصورة مستقلة في المناطق التي ‏لا تتوافر فيها إشارات الملاحة، بما في ذلك البيئات القمرية ومناطق الفضاء البعيدة ‏عن الأرض.‏

ويمكن لهذه التقنية أن تدعم كذلك عمليات تشغيل مجموعات الأقمار الصناعية، من ‏خلال تمكين المركبات من مشاركة المعلومات الملاحية فيما بينها، إضافة إلى ‏تحسين مراقبة حركة الأجسام في الفضاء وتعزيز القدرة على اكتشاف مخاطر ‏الاصطدام وتجنبها.‏

وتتكون مهمة ستارلينغ من أربع مركبات فضائية تعمل في إطار تجربة تهدف إلى ‏اختبار تقنيات تمكّن المركبات من العمل بصورة أكثر استقلالية، والتنسيق فيما بينها ‏من دون الاعتماد المستمر على الأوامر الصادرة من الأرض.‏

وتعتزم ناسا توسيع نطاق اختبار «‏FALCON‏» في وقت لاحق من العام الجاري، ‏بحيث تتمكن المركبات الأربع التابعة لمهمة ستارلينغ من مشاركة بيانات التتبع، ‏وتحسين تحديد مواقعها بشكل جماعي، في خطوة تهدف إلى اختبار إمكانات الملاحة ‏التعاونية بين المركبات الفضائية.‏

ومن شأن نجاح هذه التقنية أن يفتح المجال أمام تطوير مهمات فضائية أكثر ‏استقلالية، ولا سيما المهمات المستقبلية إلى القمر وما وراءه، حيث تصبح القدرة على ‏تحديد الموقع والملاحة من دون الاعتماد المستمر على البنية التحتية الأرضية أكثر ‏أهمية.‏

ويمثل نظام «‏FALCON‏» خطوة إضافية نحو تطوير مركبات فضائية قادرة على ‏معرفة موقعها والتنسيق مع غيرها بصورة ذاتية، الأمر الذي قد يسهم مستقبلاً في ‏زيادة كفاءة المهمات الفضائية وتعزيز سلامتها، ولا سيما مع تزايد عدد المركبات ‏والأقمار الصناعية العاملة في الفضاء.‏