ألمانيا تعتزم نشر منظومة دفاع جوي من طراز “باتريوت” في تركيا

برلين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الإثنين عزمها نشر بطارية للدفاع الجوي من طراز “باتريوت” في تركيا، وذلك في إطار مهمة تتناوب عليها دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن نحو 150 جندياً سينتقلون مع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ من مدينة هوسوم شمال البلاد إلى تركيا في نهاية حزيران وحتى أيلول القادمين”، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تتكون من ثماني منصات إطلاق إضافة إلى وحدة رادار ومركز للتحكم في النيران.

من جهته أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده “تتحمّل مسؤولية أكبر داخل الناتو، وأن التعاون الوثيق مع تركيا وأميركا يُظهر مدى الالتزام مع الحلفاء”.

ومن المقرر أن تحل الوحدة الألمانية محل وحدة أمريكية موجودة حالياً في تركيا في إطار عملية تناوب بين دول الحلف حيث كانت قد أوكلت إلى الوحدة الأمريكية مهمة تعزيز الدفاعات التركية رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية وتركيا، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

يذكر أن نظام “باتريوت” الأمريكي للدفاع الجوي المتحرك صُمم لاعتراض الصواريخ البالستية التكتيكية وصواريخ كروز منخفضة الارتفاع والطائرات.