مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون في إدارة المنافذ الحدودية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من الحكومة اللبنانية برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة المنافذ الحدودية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتحقيق انسيابية أكبر لحركة النقل البري.

وأوضحت الهيئة في منشور على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات التي عقدت في مقر الهيئة ركزت على واقع البنية التحتية في المنافذ الحدودية، والخطط المتعلقة بتطويرها وتأهيلها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه حركة الشاحنات والترانزيت، وآليات معالجتها من خلال إجراءات عملية، وتنسيق مشترك يضمن تسريع حركة العبور، وتحسين كفاءة العمل في المعابر الحدودية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق الفني بين المؤسسات المختصة، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية والترانزيت، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع الاتفاق على متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع عبر اللجان المختصة.

شارك في الاجتماع معاونو رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء اللجنة الأمنية العسكرية اللبنانية السورية.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري بحث في الثامن عشر من الشهر الجاري مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في العاصمة اللبنانية بيروت، الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني، وتعزيز الربط الجوي بين المطارات السورية واللبنانية، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان إياد الهزاع، ومدير هيئة الطيران المدني اللبناني محمد عزيز.