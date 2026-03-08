أردوغان وستارمر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن بلاده تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في المنطقة، محذراً من أن استمرار التصعيد العسكري لفترة طويلة من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار أردوغان إلى وجود مساحة لبناء أرضية للحوار، لافتاً إلى أن أنقرة تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.