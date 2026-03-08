أردوغان وستارمر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

thumbs b c 76aff662e528aee3e7f2c882dd5c9803 أردوغان وستارمر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن بلاده تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في المنطقة، محذراً من أن استمرار التصعيد العسكري لفترة طويلة من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار أردوغان إلى وجود مساحة لبناء أرضية للحوار، لافتاً إلى أن أنقرة تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.

قنصليات جديدة في غرينلاند تعيد رسم المشهد الدبلوماسي
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنعهم من تغطية الإبادة في غزة
ترامب يعرب عن ثقته بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
فيدان: “مجلس السلام” فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم بالمنطقة
تسع دول تعلن رفضها قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك