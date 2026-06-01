السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً جهود السلام وتطورات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الإقليمية والدولية وجهود تحقيق السلام ومنع انزلاق الشرق الأوسط إلى الفوضى.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التقارب الكبير في مواقف البلدين ودعم فرنسا لجهود حل القضية الفلسطينية والأزمة في لبنان.



واستعرض الرئيس المصري الجهود المصرية لدعم التوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران للحدّ من التصعيد، مؤكداً التزام مصر بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.



من جهته، ثمّن ماكرون الجهود المصرية، وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



ويأتي الاتصال في ظل تنسيق مصري فرنسي رفيع المستوى حول ملفات الشرق الأوسط والبحر المتوسط.