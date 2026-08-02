ملكا الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة بالمنطقة

عمّان-سانا



بحث الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، ‏مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، جهود خفض التصعيد الإقليمي، والتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الجانبين شددا خلال الاتصال، على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين الأردنية والبحرينية، وعدد من الدول العربية.



من جهة أخرى، شدد الملك الأردني على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذراً من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية.



ويأتي الاتصال في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد وخفض التوترات في المنطقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري.



وكانت شبكة CNN أشارت إلى أن وساطات إقليمية، شاركت فيها قطر وباكستان، إلى جانب اتصالات سعودية، أسهمت في تكثيف المساعي الهادفة إلى منع اتساع رقعة المواجهة والعودة إلى مسار الحوار، فيما ركز اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية، وخفض التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.